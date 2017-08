A temporada 2017-18 do campeonato inglês começou com um jogão, sete gols, duas viradas: Arsenal 4×3 Leicester City. Aproveito a primeira rodada da Premier League da vida real para compartilhar um golaço do designer brasileiro Matheus de Souza Viana. Ele “viajou” (no bom sentido e entre aspas) criando camisas de futebol e distintivos para 20 bandas de rock inglesas, dos Beatles aos Arctic Monkeys. Saiu antes na página Idea Fixa (que me foi indicada pelo batera Vlad Rocha).

Pra começar, o designer botou uma coroa em forma de cabelo moicano, do leãozinho da Premier League, que você pode ver na imagem destacada, no alto deste post. E chegou a incluir nos “mantos sagrados” das sacrossantas bandas as marcas de fornecedores habituais de equipamento esportivo (adidas, Nike, Puma, Umbro) e até patrocinadores de peito, ligados a marcas de equipamentos musicais, como fabricantes de guitarras (Fender, Gibson, Rickenbacker, Epiphone). Demais! O campeonato de bandas imaginado pelo designer Matheus Viana tem muito classic rock entre os favoritos ao título: Beatles, Stones, Who, Queen…

É um trabalho pessoal do Matheus Viana, um exercício criativo, sem patrocínios nem fins lucrativos, ou seja, não vão ser vendidas camisas com esse visual. Olha as ideias

A ideia é brincar com a hipótese de misturar o futebol e o rock’n’roll, pensando em como poderia ser o campeonato inglês de futebol se fosse disputado por bandas inglesas de rock”, explica o designer.

Então, vejam como seriam os visuais do triunvirato do rock pesado inglês do final dos 60 -Sabbath, Led, Purple- e o progressivo Pink Floyd, do Roger Waters, um fanático torcedor do Arsenal.

Zeppelin, imaginado por Matheus Viana. Gibson, claro! P.Floyd, segundo Matheus Viana. Black Sabbath, criado por P.Floyd, Matheus Viana. Deep Purple, segundo Matheus Viana.

O Lemmy não estava nem aí para futebol, mas o pesado e rápido Motörhead também entra na liga virtual do Matheus Viana, além dos punk rockers do Clash (Joe Strummer é dos blues, torcedor do Chelsea) e dos Sex Pistols (John Lydon fanático gunner, Steve Jones e Paul Cook, também eram blues).

Motörhead vem todo de preto, e sem patrocínio de peito, para o designer. The Clash. Essencial, não, Matehus? A camisa que Matheus Viana imaginou para os Sex Pistols.

Será que nos estádios desse campeonato virtual, o fã-clube do Police adotaria “Every Breath You Take” como uma espécie de “You’ll Never Walk Alone”?

Repare nas mangas da imaginária camiseta do Joy Division – o designer Matheus Viana se inspirou na capa do discão “Unknown Pleasures”.



Mais ideias criativas dentro do post.



Oasis x Blur é um clássico famoso dos anos 90!

Neste campeonato imaginário, o Gorillaz (que participou do lançamento dos novos uniformes do Chelsea) ganhou uma camiseta inventada pelo Matheus Viana que bem poderia ser um terceiro uniforme dos blues, não é não, Damon Albarn?

Pra terminar, os caçulas da elite do campeonato inglês de rock!

O uniforme do Radiohead bolado pelo brasileiro. Assim Matheus Viana imaginou o time do Arctic Monkeys. e o kit do Muse, no traço do designer brasileiro

Link: página de Matheus de Souza Viana no Behance.