Estádio de Laranjeiras. A casa do @fluminensefc - que também foi a primeira da Seleção Brasileira - completa 100 anos neste sábado. A Seleção jamais perdeu em Laranjeiras. E lá conquistou os Sul-Americanos de 1919 e 1922. As fotos 1-4 são de um #rolêdofutpopclube de 2012, mostram um treino do time do Flu que seria campeão brasileiro. O time principal não treina no centenário estádio desde 2016. E o último jogo dos profissionais em Laranjeiras foi em 2003.