Camisa de goleiro do centenário do Palmeiras

Este slideshow necessita de JavaScript.

Share this: Compartilhar

Twitter

Google



Facebook

LinkedIn



E-mail

Imprimir



Curtir isso: Curtir Carregando... Relacionado

Hoje são inúmeros os lançamentos e relançamentos de camisas de futebol. Camisa 1, 2, 3, comemorativa etc… Fica difícil acompanhar. Mas vale a pena destacar as mais bonitas.Esta, por exemplo. A camisa de goleiro da linha em homenagem ao centenário do Palmeiras . Que o amigo alviverde me mostrou. Sabia que ia gostar. Acertou.