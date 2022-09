Em cartaz: “Sapato 36”

Securinha. Real da Mustardinha, Liga. União. E o temido Alkaida, isso mesmo, Alkaida, campeão da Copa Santo Amaro em 2019 e … ops! Corta, corta. São os nomes de alguns dos times que participam dos campeonatos de futebol de várzea no Campo do Onze, em Santo Amaro, bairro com cerca de 30 mil moradores perto do centro do Recife. Todos são mostrados no filme “Sapato 36”, de Petrônio Lorena, que neste mês de agosto de 2022 está em cartaz em 13 cidades brasileiras. Recife, claro, São Paulo, Rio e mais sete capitais inclusive. Cinema brasileiro, independente, documental. E é bacana. Eu me diverti nos pouco mais de 70 minutos do doc sobre… sobre…. apaixonados por futebol. Seja dos que organizam os torneios, dos que assistem, dos que jogam… há um personagem que atua em 13 times diferentes, às vezes em troca de 50 reais aqui, 50 acolá.

E tem as camisas, coloridas, o campo de terra, o alambrado, cachorro pra cá, pra lá, dizem que até cavalo em campo.

A luta diária das guerreiras do futebol feminino também está no longa do pernambucano Petrônio Lorena.

O ponto alto do filme é a participação de duas personalidades saídas dos campos de Santo Amaro, onde nem sempre se usa as chuteiras do tamanho certo, daí o nome do filme.

O figuraça Mauro Shampoo, 10 anos e apenas 1 gol pelo Íbis, “o pior time do mundo”, “título só o de eleitor”.

E o ex-zagueiro Ricardo Rocha, tetracampeão mundial em 1994 nos Estados Unidos. Da Associação Atlética Santo Amaro (clube que disputou campeonato pernambucano nos anos 70, chegando ao vice da Taça de Bronze, equivalente à Série C do Brasileirão em 1981; perdeu para o Olaria), Ricardo Rocha foi negociado com o Santa Cruz em troca de bolas, chuteiras, jogos de camisas. Saiu lateral-direito do Santinha, virou “xerife” de Guarani, Sporting, São Paulo, Real Madrid, Santos, Vasco, Fluminense, Newell´s, Flamengo.

“Sapato 36” ainda tem um jogo de botão entre uma seleção de melhores jogadores da história e um escrete do Íbis de todos os tempos. Hilário!

Veja o trailer abaixo.