Post do intervalo. Adversário do Palmeiras na Libertadores, o San Lorenzo completou 111 anos ontem. A maior parte da história do #Ciclón foi no #ViejoGasómetro, tema do muito bem escrito livro de Pablo Calvo: #lostesorosdelgasómetro - que conta a "apaixonada luta dos torcedores para voltar pra casa". O "coliseu de madeira" chegou a ser o maior estádio da Argentina e, na crise dos #Cuervos durante a ditadura, o terreno da avenida La Plata acabou sendo vendido pro Carrefour... imagina que tristeza! Peregrino, o clube acabou rebaixado. O livro fala de inúmeros personagens, dos gramados, dos bastidores, dos hinchas que davam vida aos #tablones e atletas de outras modalidades que treinavam debaixo dessas arquibancadas de madeira. E mostra o muito que signifiva o #Gasómetro pra todo o bairro de Boedo. #tierrasanta pros sanlorencistas, entre eles, Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Não tem como não simpatizar com essa luta pra voltar a Boedo.