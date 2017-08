Pré-venda: revista “Corner” #5.

Alex, o garoto da capa da nova edição da Corner.

O quinto número da revista Corner – que tem como mote o futebol entrelinhas – está em pré-venda e promete um mergulho no futebol e na cultura da Turquia. Um país de torcidas obcecadas por clubes, como a do Fenerbahçe, onde o brasileiro Alex foi muito ídolo. A Corner #5 também vai falar da relação histórica entre futebol e política no país presidido por Erdoğan.

Compre aqui, por preços que vão de R$ 29,90 a R$ 189,90, de acordo com a opção do torcedor/leitor, que pode comprar só o nº 5, a revista e um livro da editora Grande Área ou garantir de uma vez todas as 5 edições. Entrega da revista sobre o futebol turco prevista para final de agosto ou começo de setembro.

Boas leituras!