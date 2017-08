Vem aí: botão oficial do Corinthians.

O Corinthians está com tudo e tem motivos para estar prosa. Campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão 2017, com 47 pontos e invicto, leva pra casa o troféu Osmar Santos, do diário Lance!. Caminha para o hepta. E o torcedor alvinegro que gota de jogar futebol de mesa tem mais motivos para ficar feliz. A Botões Clássicos vai lançar times de futebol de botão oficiais do Corinthians, licenciados pelo clube.

Vão ser quatro modelos. A data de lançamento? Primeiro de setembro, aniversário do Corinthians. Presentão, hein?

A Botões Clássicos nasceu em 2014 de três paixões do designer Luciano Araújo:

futebol, rock e design. Você pode encomendar o time que quiser, como quiser, e uma das especialidades dessa fábrica de times de botão são os ‘escretes’ de bandas rock, como você pode ver neste post aqui, além de equipes históricas, e/ou time dos sonhos de cada botoneiro.

O Corinthians é o primeiro clube a licenciar os times de futebol de mesa para a Botões Clássicos.

Tomara que outros clubes também abram as portas para a Botões Clássicos!

Vai, Luciano!