8 de novembro de 2018

A história do São Paulo virou filme: “Onde a Moeda Cai em Pé”. Estreia nesta quinta, 8 de novembro, na rede Cinemark. No roteiro, os grandes títulos (no futebol e em outros esportes), a construção do Morumbi, os anos de ‘vacas magras’, os ídolos, os torcedores famosos. Direção de Alexandre Boechat, André Plihal e Pedro Jorge. Produção: Canal Azul (que já fez uma série de documentários sobre feitos de outros grandes clubes paulistas), Tocha Filmes e ESPN.



O título é uma referência a uma expressão dos anos 40.. Não acreditaram no Leônidas, né?

De acordo com o site oficial do clube, “Onde a Moeda Cai em Pé” vai passar em 20 cinemas de 19 cidades, sempre às sete da noite. Torcedor, é bom ficar esperto e correr pra bilheteria logo se quiser ver o doc na tela do cinema. Confira as salas que exibem o filme na semana da estreia:

São Paulo (Shoppings Eldorado e Santa Cruz)

Rio de Janeiro (Downtown)

Aracaju (Shopping Jardins)

Belo Horizonte (Pátio Savassi)

Brasília (Pier 21)

Campinas (Iguatemi)

Campo Grande (Shopping Campo Grande)

Cuiabá (Shopping Goiabeiras)

Curitiba (Shopping Miller)

Goiânia (Shopping Flamboyant)

Londrina (Boulevard Londrina)

Natal (Midway Mall)

Porto Alegre (Barra Sul)

Recife (Riomar)

Ribeirão Preto (Novo Shopping)

Salvador (Salvador Shopping)

Santos (Praiamar)

São José dos Campos (Colinas)

Vitória (Shopping Vitória)