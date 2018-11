Flâmula do Fortaleza Esporte Clube, que carimbou o bilhete para a Série A do Brasileirão 2019.

Desde 2006 o Leão do Pici não disputa a primeira divisão brasileira. Em 2017, estava na terceirona. Subiu, e no ano do centenário, a diretoria do Tricolor de Aço investiu. Trouxe Rogério Ceni pra ser o técnico. Modernizou a estrutura do futebol. E conseguiu o segundo acesso seguido, o lugarzinho tão desejado na Série A.

Parabéns, Fortaleza!