Dérbi. Derby. Derbies para todos os gostos.

Depois do post sobre apelidos de clássicos brasileiros, abri esta lista, só com os nomes e sobrenomes dos dérbis (ou derbies) do futebol internacional (EM OBRAS).

Atlantic Cup: DC United x New York Red Bulls. Vale taça, Atlantic Cup.

DC United x New York Red Bulls. Vale taça, Atlantic Cup. Clásico Rosarino: o clássico de Rosário, entre Newell´s Old Boys e Rosario Central.

o clássico de Rosário, entre Newell´s Old Boys e Rosario Central. Clásico Tapatío: é o clássico de Guadalajara entre, o Chivas e o Atlas .

é o clássico de Guadalajara entre, o Chivas e o Atlas Clásico de los medianos: Danubio x Defensor, de Montevidéu, tema do programa Som das Torcidas #75

Danubio x Defensor, de Montevidéu, tema do programa #75 Clásico del Sur : Banfield x Lanús, bairro e cidade no sul da região de Buenos Aires.

: Banfield x Lanús, bairro e cidade no sul da região de Buenos Aires. Clásico de Villa Crespo: Atlanta x Chacarita Juniors, tema de um bem humorado curta-metragem argentino: “Lo Llevo En La Sangre”

Atlanta x Chacarita Juniors, tema de um bem humorado curta-metragem argentino: “Lo Llevo En La Sangre” Clásico Univesitario: Universidad de Chile e Universidad Católica fazem o dérbi universitário em Santiago.

Universidad de Chile e Universidad Católica fazem o dérbi universitário em Santiago. Derbi de La Communitat : Valencia x Villareal. Este vídeo da série Derby Days, do canal Copa90 no You Tube, explica a rivalidade e tem ótimas imagens do Madrigal e especialmente do mítico Mestalla.

: Valencia x Villareal. explica a rivalidade e tem ótimas imagens do Madrigal e especialmente do mítico Mestalla. Derby del Sole : Napoli e Roma jogam o dérbi do sol, ou ou sul.

: Napoli e Roma jogam o dérbi do sol, ou ou sul. Derbi Galego: Celta de Vigo e Deportivo La Coruña disputam desde 1929 O Noso Derbi (na língua galega).

e disputam desde 1929 (na língua galega). Derbi Madrileño: Atlético de Madrid x Real Madrid.

Atlético de Madrid x Real Madrid. Derbi de Valencia, Valenciano ou Derbi del Turia (nome do rio que cortava a cidade) : Valencia x Levante

: Valencia x Levante Derby Eterno: Benfica x Sporting. O clássico de Lisboa também é chamado de Derby da Capital ou Derby da Segunda Circular, referência a uma avenida que passa perto dos estádios Alvalade XXI e da Luz.

Benfica x Sporting. O clássico de Lisboa também é chamado de Derby da Capital ou Derby da Segunda Circular, referência a uma avenida que passa perto dos estádios Alvalade XXI e da Luz. Derby Eterno de Belgrado : Estrela Vermelha x Partizan Belgrado.

: Estrela Vermelha x Partizan Belgrado. Derby della Capitale: Lazio x Roma

Lazio x Roma Derby della Lanterna : Genoa x Sampdoria

: Genoa x Sampdoria Derby della Madonnina – Internazionale x Milan.

Internazionale x Milan. Derby della Molle : Juventus x Torino. Tem esse nome por causa de um cartão postal da bela Turim, a Molle Antonelliana, que hoje abriga o Museu Nacional do Cinema.

: Juventus x Torino. Tem esse nome por causa de um cartão postal da bela Turim, a Molle Antonelliana, que hoje abriga o Museu Nacional do Cinema. Derby D´Italia – Juventus x Internazionale.

– Juventus x Internazionale. Derby sevillano : Real Bétis x Sevilla FC.

: Real Bétis x Sevilla FC. Der Klassiker: Bayern x Borussia Dortmund.

Bayern x Borussia Dortmund. El Clásico : Barcelona x Real Madrid. Uma dica de blog sobre o Real Madrid em inglês: http://therealdealblog.co.uk/. E um sobre o Barça: http://soccernet.espn.go.com/blog/_/name/barcelona?cc=3888



: Barcelona x Real Madrid. Uma dica de blog sobre o Real Madrid em inglês: http://therealdealblog.co.uk/. E um sobre o Barça: http://soccernet.espn.go.com/blog/_/name/barcelona?cc=3888 Friendly Derby ou Merseyside Derby – Everton x Liverpool era considerado um “friendly derby”, por causa da mistura de torcedores azuis e vermelhos nas famílias de Liverpool, mas há controvérsias… e a rivalidade cresceu nos últimos anos.

ou – Everton x Liverpool era considerado um “friendly derby”, por causa da mistura de torcedores azuis e vermelhos nas famílias de Liverpool, mas há controvérsias… e a rivalidade cresceu nos últimos anos. Klassieker : Ajax x Feyenoord.

: Ajax x Feyenoord. Le Classique : Olympique de Marselha x PSG.

: Olympique de Marselha x PSG. Hudson River Derby: o novo clássico de Nova York, entre o New York City FC (que joga no estádio dos Yankees, no Bronx) New York Red Bulls (que joga em Harrison, New Jersey).

o novo clássico de Nova York, entre o New York City FC (que joga no estádio dos Yankees, no Bronx) New York Red Bulls (que joga em Harrison, New Jersey). Manchester Derby – Manchester City x Manchester United

– Manchester City x Manchester United M62 Derby : é o nome do clássico entre os dois maiores campeões ingleses, Liverpool e Manchester United, por causa da estrada que passa pelas duas cidades.

: é o nome do clássico entre os dois maiores campeões ingleses, Liverpool e Manchester United, por causa da estrada que passa pelas duas cidades. North London Derby : Arsenal x Tottenham Hotspur

: Arsenal x Tottenham Hotspur Old Firm – Rangers x Celtic, o grande duelo escocês, que opõe protestantes e católicos.

– Rangers x Celtic, o grande duelo escocês, que opõe protestantes e católicos. Revierdervy : Borussia Dortmund e Schalke 04 fazem o clássico do Vale do Ruhr.

: Borussia Dortmund e Schalke 04 fazem o clássico do Vale do Ruhr. Rhein Derby : Bayer Leverkusen e Colônia fazem o clássico do rio Reno.

: Bayer Leverkusen e Colônia fazem o clássico do rio Reno. Second City Derby: Aston Villa e Birmingham fazem o clássico da segunda maior cidade inglesa;

Aston Villa e Birmingham fazem o clássico da segunda maior cidade inglesa; SuperClásico: Boca Juniors x River Plate

Boca Juniors x River Plate SuperClásico de Avellaneda : Independiente x Racing Club

: Independiente x Racing Club Superclásico (Chile): Colo-Colo x Universidad de Chile

(Chile): Colo-Colo x Universidad de Chile Tyne-Wear Derby: Newcastle United x Sunderland fazem o clássico da região de Tyne Wear, no noroeste da Inglaterra.



Aos poucos, vou acrescentar nesta lista os apelidos, nomes e sobrenomes de grandes clássicos do exterior.

