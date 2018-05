Atualizado em 22 de maio, depois do corte do goleiro Sergio Romero, por lesão

A Seleção Albiceleste convocada por Jorge Sampaoli só tem três atletas de clubes argentinos (mesmo número da Seleção Brasileira e também o mesmo número da Argentina vice de 2014 – gracias, Paladar Negro). As ligas mais representadas são a inglesa (cinco jogadores), italiana (cinco), espanhola (três), portuguesa (dois), francesa (dois), holandesa, chinesa e, agora, mexicana.

ARQUEROS:

Sergio Romero (Man United)

* Chiquito foi cortado por lesão e substituído por Nahuel Guzmán, do Tigres, do México

Willy Caballero (Chelsea)

Franco Armani (River Plate)

DEFENSORES

Gabriel Mercado (Sevilla)

Cristian Ansaldi (Torino)

Nicolás Otamendi (Manchester City)

Federico Fazio (Roma)

Marcos Rojo (Manchester United)

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Marcos Acuña (Sporting)

VOLANTES:

Javier Marcherano (Hebei China Fortune)

Eduardo Salvio (Benfica)

Lucas Biglia (Milan)

Giovani Lo Celso (PSG)

Éver Banega (Sevilla)

Manuel Lanzini (West Ham)

Maximiliano Meza (Independiente)

Ángel Di María (PSG)

Cristian Pavón (Boca)

DELANTEROS:

Lionel Messi (Barça)

Paulo Dybala (Juve)

Gonzalo Higuaín (Juve)

Sergio Ag6uero (Manchester City)

* FIGURINHAS COM ASTERISCO –

Sergio Romero perderá o Mundial. Também devem ficar fora Mauro Icardi, da Inter, Enzo Pérez (River) e Ramiro Funes Mori (Everton). Porém, Icardi, Funes Mori e Pérez estão na lista de 35 e podem ser chamados- assim como o Lautaro Martínez, destaque do Racing negociado com a Inter.

Já Carlitos Tévez, campeão argentino pelo Boca, afastado há muito tempo da albiceleste, vai ver o Mundial pela TV. Uma pena, porque é um jogador de muita raça.

A Argentina está no Grupo D e vai enfrentar Nigéria, Croácia e Nigéria.

Aproveite a convocação e curta este anúncio sensacional da cerveja Quilmes, falando de um ‘contrato’ entre jogadores e torcedores argentinos.



Demais, não? Se eu fosse o Sampaoli, usava este comercial como vídeo motivacional.