A Seleção Espanhola vai para as cabeças, lutar pelo bi, ou vai decepcionar como no Brasil, quando saiu na primeira fase? La Roja do técnico Julen Lopetegui mandou muito bem nas Eliminatórias. E os clubes de La Liga têm dominado as taças europeias.

Vamos ver a lista dos 23 convocados hoje — com 6 jogadores do Real Madrid, finalista da Champions, 4 do Barça, campeão espanhol e da Copa do Rei, três do Atlético de Madrid, campeão da Liga Europa, mais atletas do Athletic, do Celta, da Real Sociedad, Valencia, 4 jogadores de Premier League (United, City, Chelsea e Arsenal representados), 1 do Bayern e 1 do Napoli.

Porteros:

Ke pa Arrizabalaga (Athletic Club)

pa Arrizabalaga (Athletic Club) David De Gea (Manchester United)

Pepe Reina (Napoli)

Defensa:

Jordi Alba (Barça)

Azpilicueta (Chelsea)

Carvajal (Real Madrid)

Nacho (também do Real)

Monreal (Arsenal)

Odriozola (Real Sociedad)

Piqué (Barça)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Centrocampistas:

Isco (Real Madrid)

Thiago Alcântara (Bayern)

Busquets (Barcelona)

David Silva (Manchester City)

Iniesta (Barça)

Saúl (Atlético de Madrid

Koke (também do Atleti)

Asensio (Real Madrid)

Delanteros:

Iago Aspas (Celta de Vigo)

Diego Costa (Atlético de Madrid)

Rodrigo Moreno (Valencia)

Lucas Vázquez (Real Madrid)

* FIGURINHAS COM ASTERISCO: os atacantes Vitolo, do Atlético de Madrid, e Morata (Chelsea), que estão no álbum da Panini, ficaram de fora da lista dos 23 que vão para a Rússia.

No Twitter, Álvaro Morata desejou muita sorte para seleção e disse que vai apoiar até o final, como sempre.