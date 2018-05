O técnico da França, Didier Deschamps, convocou três jogadores do PSG, três do Olympique, três do Monaco, um do Lyon, dois do Chelsea, dois do Barça, dois do Atleti, um do Real, um do Sevilla e também um jogador de cada uma destas equipes: Tottenham, Man City, Man United, Bayern, Stuttgart e Juve. Ou seja, atletas acostumados às principais ligas europeias. A Équipe de France vai disputar as vagas do grupo C contra Austrália, Peru e Dinamarca.

Gardiens (goleiros):

Aréola, Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Lloris, Tottenham

Tottenham Mandanda, Olympique de Marselha

Défenseurs (defensores):

Lucas Hernández, Atlético de Madrid

Atlético de Madrid Kimpembe, Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Mendy, Manchester City

Manchester City Pavard , Stuttgart

, Stuttgart Rami, Olympique de Marselha

Olympique de Marselha Sidibé , Monaco

, Monaco Umtiti, Barcelona

Barcelona Varane, Real Madrid

Milieux de terrain (meio-campistas:

Kanté, Chelsea

Chelsea Matuidi, Juventus

Juventus N’Zonzi, Sevilla

Sevilla Pogba , Manchester United

, Manchester United Tolisso, Bayern

(Attaquants) atacantes:

Dembélé, Barcelona

Barcelona Fekir, Lyon

Lyon Giroud. Chelsea

Chelsea Griezmann, Atlético de Madrid

Atlético de Madrid Lemar , Monaco

, Monaco Mbappé , Paris Saint-Germain

, Paris Saint-Germain Thauvin, Olympique de Marselha

*FIGURINHAS COM ASTERISCO:

Digné, Lacazette, Martial e Rabiot estão na lista de suplentes. Koscielny se machucou seriamente. Kurzawa também não foi chamado por Deschamps.

Payet se macuchou ontem na final da Liga Europa entre o seu Olympique eo campeão Atleti e está fora.