O selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, convocou hoje os 23 futebolistas da equipa para o Mundial 2018, na Rússia. Treze convocados foram campeões da Euro 2016, na França.

FIGURINHAS COM ASTERISCO – Ficaram de fora do plantel os médios André Gomes, do Barcelona, e Danilo Pereira (Porto), machucado, o avançado Nani (Lazio) e o defesa Eliseu (Benfica) – que entraram no álbum da Panini. Porém, André Gomes, Semedo, também do Barça, Nani e Éder (autor do gol da taça) estão na lista de 35 nomes.

Na geopolítica do futebol globalizado, seis disputam a liga portuguesa (4 do Sporting, 1 do Benfica, 1 do Porto, novo campeão), quatro militam no futebol inglês (1 do Southampton, 1 do Leicester, 1 do West Ham, 1 do campeão Manchester City), dois são da liga francesa (1 do Lyon, 1 do Monaco), três do futebol turco (2 do Besiktas e 1 do Goztepe), um na Bundesliga (Dortmund), dois estão no calcio (Napoli, Milan), um no futebol chinês, um do campeonato escocês (Rangers), um vem da Rússia (Lokomotiv) e dois de La Liga: Gonçalo Guedes, do Valencia, e a grande estrela da equipa, o avançado Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.

Portugal está no grupo B e vai enfrentar Espanha, Marrocos e Irã.

Confira a Seleção das Quinas:

Guarda-redes

Anthony Lopes, Lyon

Lyon Beto, Goztepe, da Turquia

Goztepe, da Turquia Rui Patrício, do Sporting

Defesas

Bruno Alves , Glasgow Rangers

, Glasgow Rangers Cédric Soares , Southampton

, Southampton José Fonte , Dalian Yifang, da China

, Dalian Yifang, da China Mário Rui , Napoli

, Napoli Pepe , Besiktas

, Besiktas Raphael Guerreiro , Borussia Dortmund

, Borussia Dortmund Ricardo Pereira , Porto

, Porto Rúben Dias, Benfica, que ainda não estreou na equipa nacional

Médios

Adrien Silva , Leicester City

, Leicester City Bruno Fernandes, Sporting

Sporting João Mário , West Ham

, West Ham João Moutinho , Monaco

, Monaco Manuel Fernandes , Lokomotiv

, Lokomotiv William Carvalho, Sporting

Avançados

André Silva , Milan

, Milan Bernardo Silva , campeão inglês pelo Manchester City

, campeão inglês pelo Manchester City Cristiano Ronaldo, Real Madrid

Real Madrid Gelson Martins , Sporting

, Sporting Gonçalo Guedes , Valencia

, Valencia Ricardo Quaresma, Besiktas