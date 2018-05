Gostei de um vídeo da Footbal Association: a federação inglesa anunciou os 23 convocados pelo técnico Gareth Southgate para a Copa na Rússia com um clip divertido e bem produzido.



Goleiros:

Jack Butland , Stoke City, 25 anos

, Stoke City, 25 anos Jordan Pickford , Everton, 24 anos

, Everton, 24 anos Nick Pope, Burnley, 26 anos

E não é só o vídeo da convocação que tem uma linguagem pra atrair a molecada. Jovem técnico, Southgate convocou um English Team com apenas cinco remanescentes do ‘grupo da morte’ no Mundial 2014, disputado aqui no Brasil. O Tottenham é o clube mais representado (5 jogadores dos Spurs), à frente do novo campeão inglês, Man City (quatro atletas), Man United (também quatro), Liverpool (dois do finalista da Champions foram chamados), Leicester (dois do antepenúltimo campeão inglês). O Chelsea, campeão da temporada passada, tem o experiente Cahill no time que vai à Rússia e mais o jovem Ruben Loftus-Cheek, emprestado ao Crystal Palace.Arsenal, Everton, Stoke, Burnley cederam um cada.

Defensores:

Ashley Young , Manchester United, 33 anos

, Manchester United, 33 anos Gary Cahill , Chelsea, 33.

, Chelsea, 33. John Stones , Manchester City, 24.

, Manchester City, 24. Kieran Trippier , Tottenham Hotspur, 28 anos

, Tottenham Hotspur, 28 anos Kyle Walker , Manchester City, 28 anos.

, Manchester City, 28 anos. Danny Rose , Tottenham, 28 anos.

, Tottenham, 28 anos. Fabian Delph , Manchester City, 29 anos

, Manchester City, 29 anos Harry Maguire , Leicester City, 25.

, Leicester City, 25. Phil Jones, Manchester United, 26 anos

Manchester United, 26 anos Trent Alexander-Arnold, Liverpool,20 anos, chamado pela primeira vez para a seleção principal

Meio-campistas:

Eric Dier , do Tottenham, 24 anos.

, do Tottenham, 24 anos. Jesse Lingard, Manchester United, 26 anos

Manchester United, 26 anos Ruben Loftus-Cheek , estava no Crystal Palace, emprestado pelo Chelsea, 22 anos

, estava no Crystal Palace, emprestado pelo Chelsea, 22 anos Jordan Henderson , Liverpool, 27

, Liverpool, 27 Dele Alli, Tottenham, 22 anos

Atacantes:

Danny Welbeck, Arsenal, 28

Arsenal, 28 Jamie Vardy, Leicester, 31

Leicester, 31 Harry Kane, astro do Tottenham, 25 anos

astro do Tottenham, 25 anos Marcus Rashford , Man United, 21

, Man United, 21 Raheem Sterling, Manchester City, 24

FIGURINHAS DE FORA: Southgate não chamou Joe Hart, que defendeu o West Ham na temporada, e está no álbum da Copa. E também: Ryan Bertrand, do Southampton. Alex Oxlade-Chamberlain, do Liverpool, recentemente operado. Adam Lallana, também do Liverpool, está na lista de suplentes, que ainda podem ser chamados.

A Inglaterra está no Grupo G e vai jogar contra Tunísia, Panamá e Bélgica.

Defensores experientes, ataque mais jovem. Você apostaria suas fichas no English Team?