Gagliardetto. Banderín. Wimpel. Pennon. Pennant. Galhardete.

Os campeonatos nacionais na Europa vão chegando ao fim e já conhecemos os principais campeões.

Flâmulas dos campeões de quase todas as principais ligas europeias na temporada 2017-2018:

Bayern, hexacampeão alemão, ainda pode ganhar a Copa da Alemanha

Barça, campeão de La Liga e tetra da Copa do Rei

Juve, heptacampeã italiana e também vencedora da Coppa Itália

Manchester City, campeão inglês e da Copa da Liga Inglesa

Paris Saint-Germain, campeão francês, da Copa da França e da Copa da Liga

Porto, campeão português

Fico devendo pra minha coleção flâmulas com os escudos novos da Juve e do Paris Saint-Germain – e do PSV, campeão holandês.