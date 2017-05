4 de maio de 2017

A New Balance Football revelou mais um uniforme para a temporada 2017-18: o primeiro uniforme do Celtic, hexacampeão escocês. Uma camisa bem classicona, sem maiores invenções, do jeito que o torcedor gosta (taí o sucesso das linhas retrôs). Pudera: the bhoys estão comemorando neste mês os 50 anos do maior título, a Copa dos Campeões da Europa de 1966-67. Final disputada no estádio Nacional do Jamor, Lisboa, em 25 de maio de 1967. A efeméride valeu um selo comemorativo em volta do escudo do Celtic, no novo home kit, com inscrições em português! Legal! Veja ao lado.



Na final de 1967, os Celts derrotaram a Inter de MIlão por 2×1 – viraram Lisbon Lions. Como campeão escocês, o Celtic e sua nova camisa estarão na Champions 2017-18.