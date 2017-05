Seis de maio de 1917. O primeiro “derby”. Primeiro Corinthians x Palmeiras – na época, Palestra Itália. E o Palestra venceu o primeiro clássico, 3 a 0, três gols de Caetano. Exatos cem anos depois, o centenário do dérbi é comemorado com uma espécie de “rodada dupla” no Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu. Neste sábado, Palmeiras e Corinthians homenageados no encontro de colecionadores de camisas, das 10 às 17h, no foyer do museu. E às 15, no auditório do museu, os jornalistas Celso Unzelte e PVC lançam o livro “DERBY Corinthians x Palmeiras: 100 anos de Rivalidade” (editora In Book, 144 páginas). Ademir da Guia, Basílio, Evair e Zé Elias devem participar de um bate-papo. O preço do livro na tarde de lançamento será de 89 reais.





Informações do Museu do Futebol:

Os propósitos dos encontros são reunir desde os colecionadores mais fanáticos até aqueles que simplesmente apreciam a história das camisas, incentivar a troca entre colecionadores, estreitar contatos e estimular amizades. Mais 3 mil camisas são expostas e circulam em média 500 pessoas por evento, que apreciam e fazem troca de camisetas de clubes nacionais e internacionais. É vedada a comercialização de itens no local. A realização é em parceria com os sites Minhas Camisas e naGAVETA. O evento de lançamento do livro “DERBY Corinthians x Palmeiras: 100 anos de Rivalidade”, de autoria dos jornalistas Celso Unzelte (comentarista do programa Cartão Verde, da TV Cultura, e dos canais ESPN) e Paulo Vinicius Coelho, o PVC, (comentarista dos canais Fox Sport), contará com um bate-papo entre os autores o público sobre ídolos de todos os tempos desses Clubes. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal do Museu do futebol no YouTube. Inscrição para participação através do site Sympla. Atividade gratuita e aberta ao público.