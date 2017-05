51.108 espectadores. A impressionante média do Newcastle campeão da Championship.

9 de maio de 2017



Distintivo comemorativo dos 125 anos do Newcastle United. No ano em que completam um século e um quarto, os #toons garantiram a volta a Premier League, conseguiram o título da Championship, e uma espetacular média de público no colossal St. James Park, na segunda divisão inglesa.

Incrível, mesmo! Poucas cadeira a menos que a capacidade de St. James Park.

Na primeira divisão, pra onde voltam depois de uma temporada no nível imediatamente abaixo, os #magpies têm quatro títulos, o último em 1926-27.