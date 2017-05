Roupa nova para os Alviverdes e para os Red Devils.

A adidas revelou uniformes de dois dos grandes clubes com quem tem contrato. A nova camisa I do Palmeiras para 2017 e o segundo uniforme do Manchester United para a temporada 2017-2018.

Zé Roberto e a camisa I adidas do Palmeiras (2017)

O home kit do atual campeão brasileiro confirmou a imagem que tinha vazado na internet (clique em qualquer foto acima para abrir a galeria). Com a volta das listras e o distintivo de camisa usado lançado na campanha da Arrancada Heroica, de 1942.

E o clube que foi adversário do Verdão no Mundial Interclubes 1999 revelou hoje o segundo uniforme para a temporada 2017-18 do futebol europeu. O away kit dos Red Devils é inspirado no padrão de estampa da segunda camisa de 1990-92 (não na cor, já que aquele tinha fundo branco). Abra a galeria de imagens dentro do post.

Mais informações no site do ManUtd.

Curtiu as mudanças no almoxarifado dos dois clubes?