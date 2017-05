3 de maio de 2017

A Roma anunciou que il capitano, Francesco Totti, 25 anos de clube, vai pendurar as chuteiras no fim da temporada 2016-17. Nos últimos dias, teve lançamento de produtos, como uma série de camisas Totti X Aeterno. Veja a coleção completa na ‘lojinha’ virtual da Roma.

No último Derby della Capitale, Totti se tornou o 3º jogador com mais atuações na primeira divisão do campeonato italiano.

Dentro do post, mais Totti e o top 10 dos ‘calciatori’ com mais partidas na série A italiana.Entre os 10 mais da lista publicada pelo site da Roma, quatro são goleiros.

Paolo Maldini: 647 vezes vestiu a camisa do Milan. Buffon: 617 partidas defendendo a meta do Parma e da Juve. Esse ainda vai longe! Totti: 616 jogos pelos giallorossi. E contando! Zanetti: 615 com a ‘maglia’ da Inter. Pagliuca: 592 partidas defendendo Samp, Inter, Bologna e Ascoli. Jogou até os 41. Zoff: 570 partidas fazendo história, de Udinese e Mantova a Napoli e Juve. Também jogou até 41. Vierchowod: 562 partidas na linha do Como, Fiorentina, Roma, Samp, Juve, Milan, Piacenza. Mancini: 541 jogos por Bologna, Samp, Lazio. Silvio Piola: 537 partidas atacando por Pro Vercelli, Lazio, Juve, Novara. Enrico Albertosi: 532 jogos com a camisa de goleiro da Fiorentina, do Cagliari (ganhou o scudetto de 1970), Milan.

Fonte: http://www.asroma.com/en/news/2017/5/revealed-where-totti-ranks-in-all-time-serie-a-appearances

O terceiro “Casual Football”, programa dos parceiros Clayton e Pedro Tatto, foi sobre os 40 anos de Totti.

Lá, fiquei sabendo da música da banda Giuda sobre o eterno 10 romanista.