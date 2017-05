Levante, de volta a La Liga 2017-18.

O Levante sacramentou seu bilhete de volta à elite do futebol espanhol, um ano depois da queda e com seis rodadas de antecedência, doze pontos na frente do více-líder (ou seja, o título está bem perto). É o quinto acesso dos azulgranas de Valência, e a festa granota foi bem louca, com uma invasão de campo do assim que acabou o jogo contra o Real Oviedo. Vídeo publicado pelo próprio canal da segunda divisão espanhola, a Liga 1|2|3.



Teremos, então, na próxima temporada mais um clássico municipal na primeira divisão espanhola, o dérbi del Turia. Tive a oportunidade ver um clássico valenciano em 2013 em Mestalla, com muitas gozações de parte a parte. Minha chegada coincidiu com a da torcida do Levante, e pude ouvir o refrão:

Já se nota. Valência [a cidade] é granota!

Claro! Bom humor é fundamental! O certo é o apoio da torcida azul e grená, especialmente no seu estádio.

O clube tem 15.400 sócios. Doze mil e quinhentos granotas deram a maior força pro time na segunda divisão, assistindo a pelo menos 85% dos jogos no Ciutat de València esta temporada, e acabam de ganhar uma recompensa do clube: abono grátis para toda a temporada 2017-18 na primeira divisão. Ousado!

Aliás, no estádio Ciutat de València o Levante não perdeu nesta temporada na Liga 1|2|3.

Restam duas vagas para La Liga. Uma, direta. A outra é decidida num mata-mata envolvendo 3º, 4º, 5º e 6º melhores da Liga 1|2|3. Se o campeonato terminasse hoje, o Girona subiria, como segundo colocado. Getafe vs Tenerife, Cádiz vs Huesca começariam a decidir a terceira e última poltrona no trem de alta velocidade liga acima.