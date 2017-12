No dia em que o planeta bola lamentou os 6 anos da morte de Sócrates, o festival Cinefoot exibiu um documentário sobre um título único do clube que revelou o Doutor: o Botafogo de Ribeirão Preto. A Pantera da Mogiana (treinada por Jorge Vieira) conquistou com um empate contra o São Paulo de Rubens Minelli, em pleno Morumbi, a Taça Cidade de São Paulo, equivalente ao primeiro turno do interminável Paulistão de 1977 (que acabaria sendo vencido pelo futuro time do Dr. Sócrates, o Corinthians, quebrando jejum de 23 anos). Quarenta anos depois, a campanha histórica ganhou um belo tributo, o filme “77 Eternos Campeões”, de Igor Ramos (que tem livros sobre o Bota de Ribeirão, seu rival Comercial e o clássico Come-Fogo. Voltaremos ao assunto, com mais calma, porque esses heróis merecem.

Na mesma sessão, o Cinefoot exibiu o curta “A Copa dos Refugiados”, de Luciano Pérez Fernández, que faz pensar.

Na sessão anterior, o também ótimo “Preto no Branco” – ritmo, humor e muitos gols na história do clássico Corinthians x Santos. E outro doc de Luciano Pérez Fernández, “Boca de Ouro”, que venceu a Taça Cinefoot de melhor curta na rodada carioca do festival.