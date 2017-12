O oitavo Cinefoot chega a São Paulo com a estreia do documentário “Dentro de um Vulcão – A Ascensão do Futebol Islandês”, de Saevaer Gudmunsson. É nesta sexta-feira, às 20h30, Museu do Futebol, onde o festival fica até domingo. Na segunda e na terça, a bola rola na rua Augusta, na tela do Espaço Itaú de Cinema. São 23 filmes – sete concorrem à Taça Cinefoot de melhor longa e oito disputam a taça de melhor curta. Atenção para “Boca de Fogo”, que levantou a Taça Cinefoot de curta-metragem no Rio.

O filme “Dentro de um Vulcão” conta a história da geração dourada da bola na Islândia – país com menor população do mundo (330 mil habitantes) a se classificar para a Copa do Mundo (a de 2018, na Rússia). O diretor do doc teve acesso total à seleção na histórica campanha da Eurocopa e revela a intimidade do grupo de jovens que cresceu ouvindo que o seu esporte preferido jamais alcançaria dias de glória na Islândia. Sessão especial, única, nesta sexta-feira, 1º de dezembro, às 20h30, no auditório do Museu do Futebol – estádio do Pacaembu. Entrada franca, sujeita à lotação da sala.

Veja o trailer dentro do post:

A seleção paulista do Cinefoot ainda vai ter longas sobre o estádio do Palmeiras, o cracaço Alex, o clássico dos alvinegros paulistas, o timaço do Botafogo de Ribeirão Preto-1977, o mestre Dicá, o futebol feminino e a última divisão do futebol paulista.

Entre os curtas, além do premiado “Boca de Fogo”, de Luciano Pérez Fernández, um filme sobre refugiados, do mesmo diretor, mais futebol feminino, paixão pela Seleção Canarinho no Líbano, Penãrol x Palmeiras, e dois curtas do canal Peleja (NY Cosmos e Mirassol)

No sábado e domingo, tem mostra Dente de Leite nas matinês do Museu fo Futebol.

E no encerramento do festival, na terça-feira, às 21h, já no Espaço Itaú da Augusta, vai ter homenagem a Dicá e um longa-metragem italiano inédito sobre Falcão, Rei de Roma.

Acompanhe a programação diária nas redes sociais do Cinefoot ou no site oficial do festival.

A entrada é sempre grátis.