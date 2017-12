Saíram os quartos uniformes do Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United e Juve. Mas só no futebol virtual. No Fifa 18 Ultimate Team. Uma jogada do fabricante do popular jogo eletrônico, a EA Sports, em tabelinha com a adidas, na vida real fornecedora de equipamentos esportivos dos quatro gigantes.

O da Juve aproveita o novo J do escudo do time. O visual do Bayern lembra muito o design de uma recente camisa de outro clube alemão, o Bayer Leverkusen.

Mais informações no site do Fifa 18.

Gostou de algum? Não é difícil imaginar que daqui a pouco podem chegar às lojas. Ou nas banquinhas da rápida ‘indústria genérica’…