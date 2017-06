Madrid League

Cinquenta e nove anos depois de ganhar o campeonato espanhol e a Copa dos Campeões, o Real Madrid repetiu o #doblete nacional e europeu, ao golear espetacularmente a Juve, hexacampeão italiana. Foi a terceira dobradinha dos blancos:

1956-1957: Di Stéfano e cia ganharam a 5ª liga espanhola e 2ª orelhuda

1957-1958: de novo, la saeta rubia levou liga espanhola (6ª) e orelhuda (3ª)

e agora, 2016-2017: 33ª liga espanhola e 12ª orelhuda

Os #blancos conquistaram a orelhuda ainda em 1955-56, 1958-59, 1959-60 (ou seja, com os dois dobletes da geração Di Stéfano acima mencionados , ganhou as cinco primeiras Copas dos Campeões), 1965-66, 1997-98 (também contra a Juve), 1999-2000, 2001-02, 2013-14, e o primeiro bicampeonato no formato Champions, 2015-16 e 2016-17.

As doze copas de Europa do Real Madrid são iguais à soma do segundo maior campeão, o Milan (7) mais as do arquirrival de Barcelona (5), mesmo número de orelhudas dos também gigantescos Bayern e Liverpool.

Três das quatro últimas taças foram para o Santiago Bernabéu – que aliás está para ser reformado (mais grana gasta e muito mais lucrada).

Em Cardiff, Juve e Madrid fizeram um primeiro tempo equilibrado, com dois golaços para cada lado. A Juventus foi pra cima no início, jogou até um pouco mais no primeiro tempo, daí o cansaço talvez possa explicar a brutal queda de rendimento no segundo tempo.

Aí só deu Real Madrid, com uma sucessão de gols que guardadas as proporções chegou a lembrar um fatídico Brasil e Alemanha disputado no Mineirão.

Mais do que táticas, o 4×1 deixou claro que não dá para comparar a qualidade dos elencos do campeão espanhol e do hexa italiano.