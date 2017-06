FC United of Manchester, no @CASUALF00TBALL #29.

Sempre de olho no lado alternativo do planeta bola, os parceiros do Casual Football estrearam esta semana o programa sobre o FC United of Manchester, o clube fundado por torcedores do Man United que não ficaram nada satisfeitos quando os Red Devils foram comprados pelo empresário americano Malcolm Glazer. Confira, são 4 minutinhos de vídeo.



Share this: Compartilhar

Twitter

Google



Facebook

LinkedIn



E-mail

Imprimir



Curtir isso: Curtir Carregando... Relacionado