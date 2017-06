1º de junho de 1967, digo, 2017!

Hoje comemoramos os 50 anos do lançamento do álbum icônico dos Beatles, que inspirou nome até de bloco de Carnaval brasileiro. E o Blog Fut Pop Clube, apaixonado por rock + futebol desde criancinha, não poderia ficar de fora do #SgtPepperDay!

Este cara sorridente da foto é o único jogador de futebol lembrado na capa do #discão “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. Albert Stubbins, atacante do Liverpool dos aos 40 e 50. Segundo o biógrafo Hunter Davies, o centroavante nascido em Wallsend, nordeste da Inglaterra, entrou na capa simplesmente porque… Lennon achava o nome engraçado!

Albert Stubbins é a celebridade #50 na capa, sorrindo, claro, à direita de George Harrison, bem em cima de La Marlene Dietrich.

De acordo com o site do Liverpool FC, Stubbins foi um jogador popular logo depois da guerra. Veio do Newcastle (232 gols em 190 partidas). Estreou pelos Reds marcando gol contra o Bolton em setembro de 1946, com 27 anos. Até 1953, marcou ao todo 83 tentos em 178 partidas pelo time vermelho de Liverpool.

E uma homenagem do planeta bola ao disco cinquentão foi feita pelo clube catalão CF Reus Deportiu.

Os jogadores do Reus posaram para uma foto à la Sgt. Pepper, em mais um certeiro poster promocional do time vermelho e preto da Catalunha. Durante toda a temporada da Liga 1|2|3, atual nome da segunda divisão do futebol espanhol, o Reus mandou super bem em cartazes inspirados em boas capas de discos de rock e pop, para promover as partidas na cidade natal de Gaudí. Confira o resultado: