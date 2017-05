Se não é a mais bonita, é uma das mais…

A Sampdoria continua vestindo a marca espanhola Joma e revelou na última rodada do campeonato italiano 16-17 o uniforme titular para a próxima temporada.

A Doria usa dois escudos no uniforme #blucerchiato. O símbolo de Gênova continua no peito, e o do pescador genovês foi para o ombro, como mostra o meio-campista Praet abaixo.



Este slideshow necessita de JavaScript.

A Samp -que em sua sala de troféus tem um Scudetto, uma Recopa, 4 títulos de Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana- terminou apenas em décimo lugar na Serie A do calcio.