Na próxima Premier League, um caçulinha veterano!

Este é o distintivo do Huddersfield Town, que ao vencer o Reading nos pênaltis na final do play-off de acesso, se somou ao Newcastle e ao Brighton & Hove Albion entre as novas camisas da Premier League 2017-18. Os #terriers têm história na elite do futebol inglês antes da Premier League (criada em 1992).

O Huddersfield Town Association Football Club, fundado em 1908, foi tricampeão inglês (de primeira divisão) entre 1923-24 e 1925-26. Mas de 1971-72 até agora andou pela segunda, terceira e até quarta divisões. Os terriers foram treinados por Herbert Chapman, o inventor do sistema WM, bicampeão com o Huddersfield e também com o Arsenal, e três décadas depois por Bill Shankly, ídolo e estátua no Liverpool.

A Premier League saudou o Huddersfield Town como a 49ª equipe a participar da competição – considerando a liga criada em 92. O Brighton também é “caçula” neste formato.

Abaixo, os 49 clubes que disputaram a Premier League desde a temporada 1992-93, incluindo os dois “caçulas” (em negrito os que vão participar da próxima temporada).

Arsenal Aston Villa – 7 vezes campeão inglês, continua na Championship (segundona), pra tristeza do baixista Geezer Butler Barnsley – continua na segunda divisão. Birmingham City – também disputa a segundona Blackburn Rovers – agora rebaixado para a League One (terceira divisão) Blackpool – agora promovido para a League One Bolton Wanderers – acabou de ser promovido para a Championship Bournemouth Bradford City – está na League One (terceirona) Brighton & Hove Albion Burnley Cardiff City -hoje disputa a segundona Charlton Athletic – em grave crise, disputa a League One (terceirona) Chelsea Coventry City – agora rebaixado para a League Two, a terceirona Crystal Palace Derby County – está na segundona (Championship) Everton Fulham – continua na Championship Huddersfield Town Hull City – rebaixado agora para a Championship Ipswich Town – também na segunda divisão Leeds United – continua na Championship Leicester City Liverpool Manchester City Manchester United Middlesbrough – rebaixado para a Championship Newcastle United – de volta! Norwich City – está na Championship Nottingham Forest – o bicampeão europeu permanece na Championship, e olha, tem que agradecer, porque quase caiu! Oldham Athletic – disputa a League One (terceirona) Portsmouth -promovido para a League One Queens Park Rangers – continua na Champioship (segunda divisão) Reading – permanece na Championship Sheffield United – o time de coração do def leppard Joe Elliot foi promovido para a Championship Sheffield Wednesday – vai ter clássico na Championship! Southampton Stoke City Sunderland – rebaixado para a Championship Swansea City Swindon Town -agora rebaixado para a League Two, a terceirona Tottenham Hotspur Watford West Bromwich Albion West Ham United Wigan Athletic – agora rebaixado para a League One Wimbledon – está na League One (terceirona) Wolverhampton Wanderers – o time que conta com a torcida do vocalista Robert Plant hoje disputa a segundona



Fonte: premierleague.com/clubs

Vão para a fase de grupos da Champions League o Chelsea, campeão, os Spurs, o City, o United (campeão da Europa League), e para a última fase de mata-mata, o Liverpool. Para a Europa League: Arsenal (direto na fase de grupos) e o Everton.

