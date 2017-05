Neymar e a samarreta 17-18 do Barça Rakuten é o novo patrocinador de camisa Nike Football Home Kit do Barça 17-18

A segunda-feira depois da conquista da 29ª Copa do Rei do Barça foi de muitas novidades pros lados do Barcelona. Camisa nova, Ter Stegen de contrato renovado e o anúncio oficial do técnico que era especulado há alguns meses, Ernesto Valverde.

Redes sociais do clube e da Nike confirmaram a nova #samarreta azul e grená para a temporada 2017-18, que já tinha vazado há muito, agora com um novo patrocinador, Rakuten, o gigante japonês do comércio eletrônico. Nas lojas de lá e daqui a partir de 1º de junho.

Mas a mudança de maior impacto com certeza é a chegada do técnico Ernesto Valverde, um #extremeño da cidade de Cáceres (oeste da Espanha) que comandou o Athletic Club por seis anos. No time vermelho e branco de Bilbao, Valverde conquistou uma Supercopa, aliás em cima do próprio Barça, com direito a goleada. Valverde foi jogador #blaugrana entre 1988 e 90, na era do técnico Cruyff.

No Barça, a pressão vai ser ainda maior que em San Mamés. Tem que vencer, convencer, se possível dar show… e levantar taças. Especialmente a orelhuda.

Que o diga Luis Enrique. A era Lucho acabou depois depois de 9 taças. Bicampeão espanhol, uma vez campeão da Champions, tri da Copa do Rei, também venceu a Supercopa de Espanha, a da Uefa e o Mundial de Clubes.

Boa sorte para o que chega e para o que sai.

Antes, o Barça anunciou a renovação do contrato do goleiro alemão Ter Stegen, até 2022.