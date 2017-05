Fussball e metal II: Tankard no estádio Olímpico de Berlim.

A pesada banda Tankard é de Frankfurt e os caras são fanáticos torcedores do time da cidade. Já mostramos aqui o clip de “Forza SGE“ (SGE = Sportgemeinde Eintracht Frankfurt). O time da águia voltou a uma final de Copa da Alemanha depois de 12 anos neste sábado, contra o Borussia Dortmund. O Tankard pegou um trem pra Berlim e fez uma apresentação especial do hino do clube, já gravado pela banda, na frente do setor dos torcedores do Eintracht. Trinta mil fãs cantaram: Schwarz-Weiss Wie Schnee. Algo como preto e branco como a neve.

Espetacular! Não deu pro Tankard, digo, pro Eintracht Frankfurt. O Borussia venceu por 2 a 1 e conquistou sua quarta Copa da Alemanha. Dembélé e Aubameyang marcaram para o campeão, Rebic para o vice.

Mas não dá par dizer que o Eintracht Frankfurt, o Tankard e sua torcida saem de cabeça baixa depois deste show no estádio Olímpico.

Com a conquista da Copa da Alemanha pelo Dortmund, fica assim definida a Supercopa da Alemanha, no início da temporada 2017-18. O vencedor do campeonato alemão (Bundesliga), o Bayern, e o campeão da Copa (DFB Pokal), o Borussia. Sensacional começo de temporada!