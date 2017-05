Old Trafford Old Trafford

Dono: Manchester United

Inauguração : 19 de fevereiro de 1910

: 19 de fevereiro de 1910 Primeiro jogo: United 3×4 Liverpool

Transporte: Old Trafford está perto de quatro estações da Metrolink,a rede de tram, moderno bonde de Manchester: Exchange Quays, Old Trafford, Trafford Bar e Mediacity UK. Para quem sai do centro de Manchester, pode pegar o Metrolink no sentido Altrincham.

Capacidade atual: 75..653 pessoas

55 mil torcedores têm season tickets, ou seja, acesso garantido aos jogos.

No dia seguinte ao tour pelo museu do Manchester United (post anterior), um dos pontos altos destes anos todos indo a estádios de futebol. Conhecer Old Trafford, uma das catedrais da bola, o teatro dos sonhos para os torcedores red devils. Melhor ainda, durante um jogo, em que o United recebeu o Bournemouth, pela rodada #27 da Premier Leaguer 2016-17, que seria conquistada pelo Chelsea.

Um rápido histórico do estádio. Inaugurado em 1910, num clássico contra o Liverpool (que terminou 3×4…), Old Trafford já recebeu decisão da Copa da Inglaterra no ano seguinte. Foi devastado durante ataques aéreos alemães em 1940 e 41 (o United teve que jogar no estádio do City na época, Maine Road). Também sediou três partidas do grupo do Brasil no Mundial de 1966 (mas não o então escrete bicampeão), foi todo reformado nos anos 90 depois das grandes tragédias nos estádios ingleses e em 2003 recebeu uma final italiana da Champions, em que o Milan superou a Juve nos pênaltis. É o maior estádio de um clube na Inglaterra, com 76 mil lugares.

Na partida contra o Bournemouth, em março de 2017, o United jogou com as feras quase todas. De Gea, Valencia, Phil Jones, Shawm , Carrick, Pogba, Mata, Martial, Rooney, Ibrahimovic, que perdeu um pênalti quando o jogo já estava 1×1, Fellaini, Lingard e Rashford entraram no decorrer da partida. Marcos Rojo marcou o gol do time da casa. Joshua King empatou.

O visitante jogou ‘na dele’ e conseguiu levar um pontinho para o sul da Inglaterra. Estádio quase completo, imagine 75 mil pessoas gritando, atmosfera vibrante, sim, mas o que me chamou muito a atenção foi a participação pra lá de ativa da torcida do Bournemouth. Os gritos de United! United! cresceram no segundo tempo, para empurrar os diabos vermelhos em busca de uma vitória, que no fim não rolou.

Em volta do estádio, há algumas muitas homenagens da lendas do clube. Estátuas dos lendários técnicos Matt Busby (na entrada que acesso à loja e à East Stand) e Alex Ferguson (acesso ao museu e ao setor Sir Alex Ferguson Stand, o maior do estádio), à santíssima trindade do United de todos os tempos, o quinto beatle George Best, Denis Law e Sir Bobby Charlton (que também dá nome a uma das arquibancadas), sem falar nas fotos ao lado dos bancos para galera comer e beber antes do jogo.

E as marcantes homenagens aos 23 mortos na tragédia de Munique, em fevereiro de 1958, que praticamente acabou com uma geração de jovens, os Busby Babes. O relógio com a hora do acidente, a placa com os nomes dos mortos, o Munich Tunnel, um memorial aberto no 50º aniversário da tragédia.

A hora do acidente. Os jogadores e funcionários mortos

Stretford End, arquibancada onde ficam os mais seguidores mais fanáticos: vazio só quando a bola não rola.

Abaixo, a capa da revista | programa oficial desta partida.

A cada jogo, 35 mil programas são consumidos. Ou seja, quase metade dos espectadores compra um exemplar! Três libras e 50, cada.