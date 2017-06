Neste fim de semana, o Liverpool divulgou um vídeo emocionante para celebrar os 125 (cento e vinte e cinco!) anos da fundação do clube inglês que tem mais títulos europeus. Só de #orelhudas são cinco taças, ganhando as finais europeias em :

: de novo no Stadio Olímpico, venceu a Roma nos pênaltis. 2005 : ganhou a Champions em Istambul, nos pênaltis, depois de virar o primeiro tempo perdendo do Milan por 3 a 0.

: ganhou a Champions em Istambul, nos pênaltis, depois de virar o primeiro tempo perdendo do Milan por 3 a 0. Dica de filme: Will

A história do Liverpool está totalmente ligada ao do seu mítico estádio, Anfield. Ali jogou o Everton FC (que nasceu em 1878!), até 1892. Os #toffees deixaram Anfield e o dono do estádio, John Holding, resolveu fundar um novo clube, primeiro chamado Everton Liverpool Football Club and Athletic Grounds Ltd. O três de junho de 1892 marcou a mudança de nome, para Liverpool Football Club and Athletic Grounds Ltd.

Na véspera desse aniversário, Reds e New Balance divulgaram a nova segunda camisa do clube, que vai ser usada na temporada 17-18.

Segundo o site do clube, o Liverpool usou verde no segundo uniforme em 1991, 1993, 1995-96 e como terceiro uniforme em 2006-07.

Confira aqui a versão 2017-2018 da tradicional camisa vermelha