Girona faz #HISTÓR1A: sobe para La Liga pela primeira vez!

Depois do empate em 0x0 com o Zaragoza, o Girona FC garantiu o segundo lugar na segunda divisão espanhola (Liga 1|2|3) e o segundo bilhete direto para a temporada 17-18 de La Liga – vai ser a estreia do clube catalão com 87 anos de história na primeira divisão espanhola.O Levante, campeão da segundona, já tinha conseguido a volta, com muitas rodadas de antecedência.

A terceira e última vaga sai num mata-mata. Getafe, Cádiz e Tenerife confirmaram presença nesses play-offs. Huesca, Valladolid e Oviedo disputam duas vagas nessa eliminatória.

Sporting de Gijón, Osasuna e Granada caíram da primeira pra segundona. Mallorca, Elche e Mirandés já caíram para a terceirona.

Segundo este infográfico maneiro do Marca, a cidade de Girona é a 52ª a participar da primeira divisão do futebol espanhol. E o Girona, o 62º clube.

O Girona vai ser o terceiro representante da Catalunha em La Liga 17-18, ao lado do Barcelona e do Espanyol.

A região de Madri tem o Real, o Atleti, o Leganés e pode ter um quarto Getafe.

Andaluzia: Sevilla, Málaga, Betis e pode ter um quarto, o Cádiz.

O País Basco tem quatro confirmados: Real Sociedad, Athletic, Alavés e Eibar.

Comunidade Valenciana: Villarreal, Valencia e Levante garantidos.

Galícia: Celta e Dépor.

Ilhas Canárias: Las Palmas. Tenerife pode se juntar.