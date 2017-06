O que será da Juve na temporada 2017-18? Vai ganhar o heptacampeonato italiano? Buffon terá a chance de chegar a mais uma final de Champions League e, quem sabe, desta vez levantar a taça orelhuda, esse brilhante objeto do desejo? Certeza apenas que Massimiliano Allegri continua a frente da squadra – a renovação foi anunciada hoje, mesmo dia em que foi revelada a #PrimaMaglia 2017-18, já com o novo logo da Vecchia Signora.

A Juve, que ocupa o nono lugar na lista dos clubes mais valiosos do mundo da Forbes, também vai ganhar com a venda dos naming rights do Juventus Stadium. que a partir de 1º de julho passa a se chamar Allianz Stadium.

O agora Allianz Stadium de Turim, tem capacidade para 41.500 #bianconeri, incluindo 4.000 cadeiras premium, 62 camarotes e oito áreas de negócios, o Juventus Museum, 31 bares e restaurantes, duas áreas para a criançada, nada menos que 10 Juventus Stores e vagas para 4.000 carros.

Na galeria de imagens, Pjanic, Sturaro, Cuadrado, Buffon, Bonucci e Dybala mostram mais detalhes do novo manto da velha senhora.

