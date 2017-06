Pop Craque, a nova série do Studiomarrom.

Aqui vai uma dica para quem gosta de poster, e de grandes ídolos da história do futebol mundial. O Studiomarrom lançou mais uma série em homenagem a lendas como Cantona, Maradona, Cruyff, ou o lobo búlgaro, Ivanov – jogador da seleção da Bulgária semifinalista na Copa de 94.

Todas as artes são originais e exclusivas do estúdio. Alguns craques ganham tributos em modelos diferentes. O fã de Ronaldo Nazário pode escolher entre o fenômeno #nerazzurri, o galático ou o canarinho.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Cada peça desta série Pop Craque custa R$ 32 no site studiomarrom.com. O projeto do estúdio de quadros e pôsteres foi bolado por um designer gráfico e uma arquiteta, apaixonados por futebol de outras décadas, cinema cult, música alternativa etc.

Além da coleção Pop Craque, tema deste post aqui, o Studiomarrom tem em catálogo outras séries, como Lendas do Futebol (de George Best e Bobby Moore a Marta!) e Fut90 Copas– retratando momentos marcantes dos Mundiais de 90, 94 e 98. Contato por mail: contato@studiomarrom.com ou pelo Facebook.

Bem legal. Dica boa do Casual Football.