27 de abril de 2017

Em junho, o Liverpool FC completa 125 anos de muita história. Um novo distintivo de camisa celebra o aniversário, com o símbolo da cidade dos Reds, o pássaro liver bird, as datas 1892 e 2017 e a inscrição ‘125 years’. Isso já na camisa que o Liverpool vai usar na temporada 2017-18, a partir de12 de agosto, revelada hoje por clube e fornecedora, a New Balance.

Na galeria abaixo, mais detalhes do “home kit”, inspirado especialmente no uniforme de 1983-84, quando a turma que canta You’ll Newer Walk Alone festejou o quarto das cinco copas de Europa.

Pure Liverpool

– O vídeo publicado pela LFCTV, canal do Liverpool no You Tube, mostra uma ação muito bacana bolada pelo pessoal do marketing no lançamento do novo home kit vermelho e a reação dos quatro torcedores escolhidos: Charlie, Andrew, Robbie e Max. E é emocionante! Que alegria do menino Max, de 7 anos, com o presentaço que recebeu logo do camisa 10,Philippe Coutinho!Dentro do post, mais sobre os distintivos dos Reds.

O escudo institucional do clube – usado no site oficial, nas redes sociais e em relações comerciais – também foi ligeiramente modificado pra comemorar os 125 anos.

