Saiu o novo uniforme principal do Flamengo para a sequência da Libertadores, Brasileirão 2017 e começo de 2018. As tradicionais listras horizontais rubro-negras são bem mais largas, como o Fla usou em toda a década de 80, de inúmeros títulos. A adidas vestiu o Flamengo na década mais vitoriosa do clube, e o faz de novo desde 2013.

Por falar no fabricante, as três listras da marca estão nos ombros. A golo é Henley (mistura de gola clássica e polo). Bacana!

A estreia do manto vai ser na partida contra a Universidad Católica, em 3 de maio, no Maracanã. Veja os detalhes da camisa 1 do Mengão dentro do post.

Clique em qualquer foto para abrir a galeria.

Camisa 1 do Flamengo 2017 Diego e camisa 1 do Flamengo 2017 Willian Arão e o uniforme completo Camisa 1 do Flamengo 2017