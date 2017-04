Pela primeira vez, o Bayern de Munique é pentacampeão alemão. Um ciclo vitorioso que começou na temporada 2012-13, com o triplete do Super Bayern de Jupp Heynckes, brilhou na trilogia Guardiola e continua agora com Carlo Ancelotti.

A salva de prata foi sacramentada na goleada de 6 a 0 sobre o Wolfsburg em plena Volkswagen Arena. É o 27º título alemão do Bayern, 26º em 53 edições de Bundesliga. A última taça de Philipp Lahm e Xabi Alonso, que estão se aposentando.

Nesta temporada, o Bayern foi eliminado nas quartas da Champions pelo Real Madrid. E nas semifinais da Copa da Alemanha pelo arquirrival de Dortmund.

Mas de hoje até a última rodada é tudo festa na parte vermelha de Munique.

O Bayern entrou pro seleto clube com cinco títulos seguidos nas grandes ligas europeias. Lyon, que acabou sendo hepta, o grande Torino, a Inter, a Juve (que ainda pode ser hexa) e o Real Madrid, duas vezes penta.

Ancelotti ganhou ligas nacionais na Itália (Milan 2003-04), Inglaterra (Chelsea 2009-10), França (PSG 2012-13) e agora na Alemanha. Pelo Madrid, não ganhou La Liga. Em compensação, levantou a décima orelhuda (Champions 2013-14), sem falar em Copa do Rei, Supercopa e Mundial de Cubes.