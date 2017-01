Saiu a edição 2017 do Deloitte Football Money League (DFML), e a novidade é a volta do Manchester United ao #1, superando Barça e Real Madrid. Só Real Madrid e Manchester United lideraram o relatório, em duas décadas de DFML. Mas os red devils não chegavam ao topo da ‘liga do dinheiro’ desde a temporada 2003/2004 (foram 11 relatórios seguidos com o Madrid na ponta). Em 2015-16, a receita dos diabos vermelhos foi de 689 milhões de euros – cifra$ recordes. Fruto dos grandes contratos (Chevrolet, adidas), direitos de transmissão, a grana que Old Trafford movimenta em dias de jogos (e fora deles!). E olha que o Man United não ganha a Premier League desde 2012-13 e a Champions desde 2007-08.

Na nova lista dos 20 mais ricos, estão ao todo oito clubes da Premier League: os dois de Manchester, quatro de Londres – Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur e West Ham – o Liverpool e o Leicester, que entrou no Top 20 pela primeira vez. Há três clubes de La Liga até o 13º lugar (Barça, Real, Atlético). Três da Bundesliga até o 14º (Bayern, Borussia, Schalke). São quatro da série A italiana (Juve em 10º, Roma, Milan, Inter), um da liga francesa (Paris Saint-Germain) e um da liga russa (Zenit).

Confira o Top 20 dos clubes mais ricos do mundo, segundo o DFML, que não considera o dinheiro das vendas de jogadores.

Do 21º ao 30º lugar, ficaram Newcastle United, Southampton, Everton, Lyon, Fenerbahçe, Galatasaray, Benfica (27º), Borussia Mönchengladbach, Sunderland e Napoli. Mais quatro ingleses, portanto.

Clique aqui baixar para o relatório completo da Deloitte, que tem 44 páginas.

Total revenue of €7.4bn in 2015/16 was almost seven times the amount in the first edition of DFML https://t.co/Wa7hzO0BxT #DFML17 pic.twitter.com/9XKAZ8HCJA — Deloitte UK (@DeloitteUK) 19 de janeiro de 2017