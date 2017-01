Ele foi um dos maiores… numa das maiores seleções de todos os tempos. Brilhou com a camisa celeste 5 estrelas (e também com a branca) do Cruzeiro. Não teve muito tempo no Vasco. Teve que parar. Estudou medicina. Virou doutor. Doutor Eduardo. Voltou ao futebol, como comentarista de TV e depois colunista, parada obrigatória para os olhos. Tostão é o tema do novo programa Casual Football, apresentado pelos parceiros Pedro Tattoo e Clayton Fagundes. Direção de Tattoo e Felipe Duarte. Pauta: Júlio César. Clique abaixo para ver.





Lembrando que Tostão lançou um ótimo livro em outubro, Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos – Um Olhar sobre o Futebol (Companhia das Letras). Uma síntese das últimas décadas da bola. Vale muito a ler o belo texto do grande craque.