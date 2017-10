Na rede pelo lado de dentro

Este slideshow necessita de JavaScript.

Duas da iniciais de maior visibilidade no planeta. O J do novo distintivo da Juventus de Turim e o N da Netflix. Na semana passada, Juve e Netflix anunciaram para o começo de 2018 o lançamento de uma série de documentários – quatro programas de 60 minutos que vão mostrar os bastidores da Velha Senhora.

É o primeiro acordo do tipo envolvendo um clube de futebol e a Netflix. O formato é batizado de ‘docuseries’ em inglês. E corre por aí que o Manchester City tem um acordo para fazer algo semelhante com a Amazon Prime Video, concorrente da Netflix.

Nesta superquarta de Champions 2017-18, horas depois da vitória sobre o Olympiakos, as mídias sociais do Barça em inglês anunciaram uma parceria com o grupo americano de streaming go90 para produzir durante um ano a série Inside Barça. Voltada para os fãs americanos, Inside Barça vai mostrar o clube por dentro, torcedores #blaugranas pelo mundo e parte da vida de Messi e cia. Uma das apresentadoras, segundo a nota publicada em inglês no site do clube, vai ser a jornalista Sara Canals.