É neste sábado, das 10h às 17h, no vão central do Pacaembu! O vigésimo-primeiro Encontro de Colecionadores de Camisas tem como tema os mantos sagrados de clubes do interior.

Vai ter varal e estandes exibindo umas 3.000 camisas, segundo o Museu do Futebol, que promove o encontro em parceria com os sites Minhas Camisas e Colecionadores FC. Trocas são liberadas.





Para conferir, o visitante não paga nada.