Real Madrid é penta, no ano de CR7.

Flâmula do Real Madrid, pentacampeão mundial de clubes. Os ‘blancos’, que venceram a chamada Copa Intercontinental em 1960 (contra o Peñarol), 1998 (Vasco) e 2002 (Olimpia), ganharam o Mundial de Clubes da Fifa em 2014 (contra o San Lorenzo) e agora em 2016, ao derrotar o Kashima Antlers na prorrogação. 4-2.

Terceiro título madridista em 2016 (ganhou Champions e Supercopa da Uefa). Ano de Cristiano Ronaldo, que ainda conquistou a Euro com Portugal, e a Bola de Ouro (“France Football”) – hoje foi mais uma vez decisivo, ao marcar um triplete em Yokohama.

Mas o destaque do torneio foi o Kashima Antlers (campeão japonês) dirigido por Masatada Ishii. Soube vencer o Atlético Nacional,campeão da Libertadores, por 3×0, é verdade que beneficiado por uma jogada (mal) decidida com ajuda de vídeo. Definiu a semifinal no segundo tempo, com rápidos contra-ataques.

Na decisão, chegou a virar o jogo com dois gols de Shibasaki e só entregou os pontos na prorrogação contra o campeão europeu. Bravo!

O Flamengo aproveitou para tuitar a foto do bandeirão em homenagem a Zico, que foi jogador e depois técnico do Kashima.

Bandeirão da torcida do Kashima em homenagem ao Zico, maior ídolo deles e nosso. pic.twitter.com/cAchF0TBtM — Flamengo (@_CRFIamengo) 18 de dezembro de 2016

