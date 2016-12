O som do Barça

Que músicas rolam nos aparelhos de Messi, Suárez e Neymar?

Dois dias depois do anúncio da tabelinha Deezer-Manchester United, hoje foi a vez de um acordo semelhante da plataforma digital de música com o Barça.



Vai se chamar The Sound of Barça o canal de música oficial do clube catalão, com listas de reprodução oficiais do Barça e de seus atletas, como o trio MSN. Com a parceria entre clube e Deezer, mais de 100 músicas representativas do Barça estarão disponíveis para os fãs que seguirem o canal.



A propósito, hoje o Barça anunciou a renovação de contrato com o uruguaio Suárez. Até 2021!

Pra quem não viu ainda: vale ver algumas imagens do encontro de Messi com o pequeno Murtaza Ahmadi, o garotinho afegão que conquistou o mundo com aquela camisa improvisada da Argentina, feita de plástico, e com o número 10 feito à mão. Ahmadi foi o mascotinho do Barça e deu o pontapé inicial do amistoso contra o Al-Ahly, em Doha.

Murtaza Ahmadi