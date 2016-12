O Manchester United fechou mais uma grande parceria, agora com o Deezer, uma das principais plataformas digitais de música do planeta. O Official Audio Streaming Partner entre United e Deezer foi anunciado com este vídeo bacana, estrelado por Paul Pogba, Schneiderlin, Ashley Young e por uma lenda red devil, o ex-zagueiro Rio Ferdinand (que aparece curtindo um clássico dos 80, “The Final Countdown”, da banda sueca Europe).



Enquanto isso, o Pogba escuta “That’s Not Me” (Skepta e Jme). A parceria Deezer/United vai permitir ao torcedor red devil acessar mais de 43 milhões de canções e 40 mil outros tipos de áudio (como podcasts), pelos canais oficiais do Man United.

http://try.deezer.com/manchesterunited/

O red devil também poderá conhecer os playlists dos jogadores, escutar um repertório especial de dia de jogos dentro de Old Trafford e aproveitar a conexão entre o site do Manchester United website e os aplicativos Deezer.

Ao que tudo indica, acordos semelhantes virão pro aí, inclusive no Brasil.

Filme recomendado pra quem curte o Man United: