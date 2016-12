Quem tem medo do La Bombonera? Os bastidores de um jogo decisivo num dos estádios mais temidos do Mundo!

O episodio três do Rotas da Bola mostra a histórica partida entre o Boca e o Nacional do Uruguai, pelas quartas de final da Libertadores 2016.

É só dar play e viajar conosco! Que tal?

Nas semifinais, o Boca foi eliminado pelo Independiente del Valle, o vice-campeão diante do Atlético Nacional.

Por falar em Atlético Nacional, o Rotas da Bola estreou mostrando o jogo do verdolagas (clique aqui) no Gigante de Arroyito, em Rosário, contra o Central.

E no segundo episódio, o tema foi o Plaza Colonia, campeão do torneio Clausura, no Uruguai, no primeiro semestre – em pleno estádio Campeón del Siglo, casa nova do Peñarol.

Vale a pena ver os três vídeos e ficar ligado na página do Rotas da Bola