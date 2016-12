Festa em Seattle: os Sounders FC são campeões pela primeira vez.

A capital do grunge, cidade natal de Jimi Hendrix, sede de grandes empresas como Amazon, Boeing, Microsoft e Starbucks agra tem também seu primeiro grande título do soccer. Os Sounders FC, que levam em média 44 mil fãs (!!!!) ao CenturyLink Field, conquistaram a MLS Cup, o mata-mata final da Major League Soccer, ao derrotar o Toronto FC nos pênaltis, lá no Canadá. Logo se vê que a cidade do grunge e da tecnologia é fanática pelo “esporte bretão”. A franquia entrou na MLS só em 2009, mas a origem dos Sounders remonta à NASL, a liga de soccer (1968-1984) que tinha o Cosmos de Pelé como grande galáxia. A MLS Cup 2016 é o primeiro título de Seattle numa liga de elite do soccer (dentro do post, a lista de campeões da NASL e da MLS).

Recomendo um livro e um vídeo para entender um pouco o fanatismo da Emerald City pelo Sounders: o vídeo do canal Copa90 sobre a “a mais incrível cultura de torcida nos EUA, e o livro de Mike Gastineau, “Soccer: Sucesso em Seattle”, lançado aqui pela editora Grande Área. Parte dessa paixão tem a ver com a mudança da franquia de basquete SuperSonics (de Seattle para Oklahoma, Oklahoma City Thunder)- e também com o apoio dos Seahwaks, do futebol americano (o empresário Paul Allen, dono do time de Seattle na NFL, é sócio da franquia da MLS). E claro, a formação de torcidas, como a Emerald City Supporters.

O goleiro suíço Frei foi o grande herói do título. É fácil entender, vendo o compacto com os melhores momentos abaixo.

Campeões da MLS:

1996: DC United

1997: DC United

1998: Chicago Fire

1999: DC United

2000: Kansas City Wizards

2001: San Jose Earthquakes

2002: Los Angeles Galaxy

2003: San Jose Earthquakes

2004: DC United

2005: Los Angeles Galaxy

2006: Houston Dynamo

2007: Houston Dynamo

2008: Columbus Crew

2009: Real Salt Lake

2010: Colorado Rapids

2011: Los Angeles Galaxy

2012: Los Angeles Galaxy

2013: Sporting Kansas City

2014: Los Angeles Galaxy

2015: Portland Timbers

2016: Seattle Sounders

Campeões da NASL:

1968 – Atlanta Chiefs

1969 – Kansas City Spurs

1970 – Rochester Lancers

1971 – Dallas Tornado

1972 – NY Cosmos

1977 – NY Cosmos

1978 – NY Cosmos

1979 – Vancouver Whitecaps

1980 – NY Cosmos

1981 – Chicago Sting

1982 – NY Cosmos

1983 – Tulsa Roughnecks

1984 – Chicago Sting