Luto no planeta rock

Não, Aladdin Sane não era do River Plate ou do Rayo Vallecano. O genial David Bowie (1947-2016) não estava nem aí para o futebol e não torcia pra nenhum time, como o Lemmy (líder do Motörhead, que nos deixou no finalzinho de 2015). Sem grilos. O planeta bola – que hoje premiou os melhores de 2015, como o extraterrestre Lionel Messi – não deixou de prestar sua homenagens a David Robert Jones, londrino do Brixton.

Como a bela imagem que ilustra este post, arte do blog argentino La Casaca, que em 2015 adaptou a capa do LP “Aladdin Sane” para uma camisa de futebol. Dica do Futebol no País da Música, novo blog do jornalista Beto Xavier.

Quem sabe se ele tivesse nascido mais ao norte, perto do Arsenal do Nick Hornby ou do Tottenham do pai da Amy, ou a leste de Londres, casa do West Ham United, de tantos roqueiros, do metal ao punk.

Por sinal, o eterno técnico do Arsenal, o francês Arsene Wenger, foi perguntado sobre a morte de Bowie numa das tradicionais coletivas que os profissionais de futebol estão acostumados a dar. E falou bonito.



Sou fã da música de Bowie, claro. A mensagem que ele deu pra minha geração foi importante, depois da segunda Guerra Mundial. Seja forte o bastante para ser você mesmo”.

Depois dessa, Wenger inspirou até ilustração com a maquiagem do Aladdin Sane.

VIDEO: Arsene Wenger pays tribute to David Bowie for inspiring a generation… https://t.co/TLchud389D pic.twitter.com/8OEqAd4v6v — JOE.co.uk (@JOE_co_uk) 11 janeiro 2016



O Juan Mata, meia espanhol do Manchester United, escreveu:

Bowie era um dos maiores gênios da música. Tinha canções que inspiraram milhões de pessoas por várias décadas -dica da Paste Magazine.

É, amigos. Grandes nomes da história do rock estão se despedindo… e a gente não vê ninguém com potencial pra continuar levando a bandeira adiante no mesmo nível.